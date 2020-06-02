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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 18:08,Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Mevlana alıntısı: "Dün akıllıydım...'

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Şenol Güneş'ten Mevlana alıntısı: "Dün akıllıydım...'
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 68. yaş günü nedeniyle aldığı kutlama mesajları için teşekkür etti.

Şenol Güneş'in, Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan mesajında, "68. yaş günüm nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan ve tarafıma mesaj gönderen tüm kurumlara, taraftarlarımıza, futbolcularıma, meslektaşlarıma ve dostlarıma nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son birkaç ayın olağanüstü koşullarda geçtiğini hatırlatan Güneş, mesajında şu sözleri kullandı:

"Bu hastalığa karşı millet olarak birlikte göğüs gererek, normalleşme adımlarının atılabilmesine uygun ortamı sağladık. Lütfen aynı beraberliği sürdürelim, dikkati elden bırakmayalım ve gayretimizle bir sonuca varalım. Yeni normalimize adapte olmanın önemine dikkatinizi çekerken, 'Sabır, kurtuluşun anahtarıdır' diyen Mevlana'nın şu sözünü de sizlere hatırlatmak isterim: 'Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.' Diğer yandan, futbol liglerimizdeki heyecana 12 Haziran'da oynanacak karşılaşmalarla bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sezonun geri kalanının ülkemiz ve spor kamuoyu için hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum."

Şenol Güneşten Mevlana alıntısı: Dün akıllıydım...

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