×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şenol Güneş'ten kütüphane ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Şenol Güneş#Fatih Belediyesi#Kütüphane
Şenol Güneşten kütüphane ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 14:11

Şenol Güneş, Fatih Belediyesi tarafından yapılan ve gençler tarafından yoğun ilgi gören Fatih Kütüphaneleri'ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Şenol Güneş, Fatih Merkez Kütüphanesi ve Vatan Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte kütüphaneleri gezen Güneş, gençlere sunulan bu imkanın çok kıymetli ve takdire şayan olduğunu belirtti.

Ziyareti sırasında kütüphanelerin modern yapısı ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi alan Şenol Güneş, belediye binasının içinde bir kütüphane olmasına hayran kaldığını ifade etti.

Gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak bu tür projelerin önemine dikkat çeken Güneş, üye sayısının 300 bini geçmesini de memnuniyetle karşıladı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, Türk Futbol dünyasında önemli bir yeri olan Şenol Güneş'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Haberin Devamı

Şenol Güneşten kütüphane ziyareti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şenol Güneş#Fatih Belediyesi#Kütüphane

BAKMADAN GEÇME!