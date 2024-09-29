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Şenol Güneş'ten itiraf: Kazanamasaydık...

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneşten itiraf: Kazanamasaydık...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 18:47

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 7. haftasında 3-2 kazandıkları Konyaspor maçının ardından değerlendirmeler yaptı.

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Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalar yaptı.

Takımın morali açısından önemli bir galibiyet elde ettiklerini kaydeden Şenol Güneş, "5 maçtan sonra kazanmak önemliydi. Daha önce kazanmamız gereken maçlarda puan kaybederek geldik. Durumumuz hiç iyi değil. Kazanmamız önemliydi. Oyuncularımız kazanma arzusunu gösterdi. Gol arayışlarında iyiydik. İsteklerimiz kalitemizle örtüşmedi sonrasında. Hatalarımız var. İkinci yarıda kendiliğinden panik geldi, kontrolü kaybettik. Onun dışında bakınca hak ettik. Oyun düzenimiz, felsefemiz, ruhumuz emareler veriyor ama biz daha iyi işler yapmak zorundayız. Bugün için mutluyuz. Oyuncular emek verdiler, karşılığını almak önemliydi. Karşılığını almasalar moralleri bitecekti. Umarım dinlendikten sonra tekrar toparlanacağız. Göztepe maçına bakacağız. Bu maçla işimiz bitti. Yarından itibaren Göztepe maçına bakacağız." dedi.

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

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