Şenol Güneş'ten İtalya maçı temennisi! "Umarım futbol adına iyi şeyler sunarız"

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Uzun zamandan beri bu maçı bekliyoruz. Güzel bir başlangıç olsun. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Açılış maçı olması ayrı bir heyecan yaratıyor. Pandemi sonrası taraftar sesi duymak, taraftarlarımızı görmek bizi mutlu ediyor. Umarım futbol adına iyi şeyler sunarız. Sportif başarı tabii ki bekliyoruz ama ülkenin de iyi bir tanıtımını yapmak istiyoruz." dedi.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...