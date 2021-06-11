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GeriFutbol Şenol Güneş'ten İtalya maçı temennisi! "Umarım futbol adına iyi şeyler sunarız"
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Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten İtalya maçı temennisi! "Umarım futbol adına iyi şeyler sunarız"

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Şenol Güneş'ten İtalya maçı temennisi! "Umarım futbol adına iyi şeyler sunarız"

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi konuştu.

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Uzun zamandan beri bu maçı bekliyoruz. Güzel bir başlangıç olsun. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Açılış maçı olması ayrı bir heyecan yaratıyor. Pandemi sonrası taraftar sesi duymak, taraftarlarımızı görmek bizi mutlu ediyor. Umarım futbol adına iyi şeyler sunarız. Sportif başarı tabii ki bekliyoruz ama ülkenin de iyi bir tanıtımını yapmak istiyoruz." dedi.

Şenol Güneşten İtalya maçı temennisi Umarım futbol adına iyi şeyler sunarız

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