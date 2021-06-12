Şenol Güneş'ten İtalya itirafı! "Bizden daha iyi bir takıma kaybettik"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya'ya 3-0 kaybettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar şöyle;

"Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyun, rakiple kora kor oynayan, oyunumuzu onlara göstermekti. Rakibimiz bizden üstündü. Rakip topu aldığı zaman kolay vermiyor, baskı yaptığı zaman da bizden fazla top kazandılar. Zaman zaman çıkışlar oldu ancak takım oyunu olarak oynadığımız bir oyun değildi. Daha üstün bir rakip vardı. Sahayı kullanmaları daha iyiydi. Mahkum oynadık. İtalya bizden daha hazır göründü. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de kendi oyunumuzdan o kadar uzaktık. Maçta yorulduk. Kendi sahasında coşkuyla oynayan bir takıma karşı istediğimizi yapamadık. Daha savaşçı bir oyun oynayabilirdik ama olmadı."

"KAZANSAYDIK DA BİR ŞEY BİTMEYECEKTİ"

"Bu maçta alacağımız puanlar bize büyük katkı yapardı ancak uzun zamandır kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Puan alsaydık bize büyük faydası olacaktı ancak bu bir turnuva. Kazansaydık da hiçbir şey bitmeyecekti. Önümüzde 2 maç var, ikisini de kazanmak isteyeceğiz. Futbol saha içinde de değişkenlik gösteren bir oyun. Umuyor ve diliyorum ki istediğimiz oyunu Galler maçında sağlar ve istediğimizi alırız."

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