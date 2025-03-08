Şenol Güneş'ten istifa açıklaması: 'Taraftarı mutlu edecekse...'

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo - mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"BUNUN SORUMLUSU BENİM"

"Öncelikle çok üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık, her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu yaptık, bunu yaptık diye konuşmanın anlamı yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum. Şartlar ne olursa olsun, Hatayspor'u yenecek oyuncu kalitemiz var. Basit hatalar yaptık, baskılarımız eksik kaldı, top kullanırken acele ettik. Eksikleri az yapsak maçı kazanabilirdik. Rakibe rahat oynama şansı verdik, çok pozisyon vermedik ama bulduklarını değerlendirdiler. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu tamamen benim."

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"DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİ YAPMAMASI ELEŞTİRİLERİ NORMALLEŞTİRDİ"

"Elimizdeki oyunculardan geçen haftadan bu yana sakatlığı olan Zubkov var, ilk yarıda ağrısı olduğunu söyledi. Oyun da sıkışınca, bulunduğu dönemde iyi oynadı ama oyundan düşebileceğini düşündük. Devre arası da çıkmak istediğini söyledi. Aynı durum Banza'da da vardı. Onu da değiştirebilirdik belki ama gol atabilir diye düşündük. 2-3 tane daha sakatlıktan dönen oyuncumuz vardı. Enis Destan da tam hazır değildi. Dragus, biraz daha canlıydı, o yüzden aldık. Ama Cham kendi oyunun çok altında kalmak zorunda kalınca onun için de bizim için de talihsizlik oldu. Keza Mendy'nin oyuna ofansif katkısı az olduğu için Ozan'ı aldık. Değişikliklerin etkiyi yapmaması eleştirileri normal hale getirdi."

"TARAFTARI MUTLU EDECEKSE İSTİFA KARARI ALIRIM"

"Taraftardan özür diliyoruz. Böyle bir maç başımıza geldiği için, bu sonuç onları üzmüştür. Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmak durumu değiştirmiyor. O tip işlere karar vermek için başkan ve yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru kararı veririz. Öyle bir sorunumuz yok. Ama geldiğimden bu yana başkan ve yönetim elinden geleni gösterdi. Yönetimden kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Saha sonucu kötüyse sorumlusu benim. Kendimi koruyacak bir karar almam, yönetimi koruyacak karar alırım. Taraftarı mutlu edecekse de alırım."

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