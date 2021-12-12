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Şenol Güneş'ten hayvanseverlere destek

#Şenol Güneş#Trabzon#TRAHAYKO
Şenol Güneşten hayvanseverlere destek

Trabzon'da bulunan A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ni (TRAHAYKO) ziyaret etti.

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A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, boyun fıtığı tedavisi görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geçtiğimiz hafta Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret eden ve eski dostlarıyla görüşen Güneş, hayvanseverleri de unutmadı.

Şenol Güneşten hayvanseverlere destek

Trabzonspor'un eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile birlikte TRAHAYKO'yu ziyaret eden Güneş, dernek başkanı Lütfiye Tüzün Kurban'la görüştü.

Bakıma muhtaç hayvanlarla yakından ilgilenen Güneş, yaralı hayvanların tedavisi için TRAHAYKO'ya destekte bulundu.

Trabzon ziyaretini tamamlayan Şenol Güneş yarın İstanbul’a dönecek.

Şenol Güneşten hayvanseverlere destek

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#Şenol Güneş#Trabzon#TRAHAYKO

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