Şenol Güneş'ten Gine maçı öncesi değişiklik sinyali! "Bazı isimleri dinlendireceğim"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Antalya'daki kamp sonrası 4 oyuncunun kadrodan çıkarılacağını söyleyen Güneş, "İki haftalık kampımızın son günlerini yaşıyoruz. 2 Haziran'da buradan ayrılacağız. Yorulduk, dinlenmeye çalışacağız. Almanya kampının da böyle olacağını düşünüyorum. Oyunumuzu gözden geçirdik, neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizi üzerine çalıştık. 4 tane oyuncu maalesef aramızdan ayrılacak. 26 kişilik kadro ile turnuvada olacağız. Keyifli ve agresif bir futbol oynamak istiyoruz. Geçmişimiz ile gurur duyuyoruz. Oyuncularımız oyun olarak daha iyi olmalılar, onun için uğraşacağız. Önce ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Yarınları yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BAZI İSİMLERİ DİNLENDİRECEĞİM"

Gine maçında birçok değişiklik yapacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Gine, Yatarra'nın takım. Sempatik bir takım. İki önemli oyuncusu gelmedi ancak iyi oyuncuları var. Zor maç olacağını düşünüyorum. Baskıyı deneyeceğiz. Farklı bir orta saha ile oynayacağız. Bazı isimleri oynatmayacağım, dinlendireceğim. Sakatlığımız yok. Takımın havası da iyi. Tatil havası var ama arada idmanda yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Gine karşısında kazanmak istediklerini söyleyen Şenol Güneş, "Galibiyet sayısında artılara geçtik. Galibiyet sayımızın her zaman mağlubiyetlerin önünde olmasını istiyoruz. O nedenle yarınki maçta da hedefimiz kazanmak. Kazanmak gerekir ama hep söylüyorum güzel oyun, iyi sonuç" diye konuştu.

"AZERBAYCAN MAÇINDA 3'LÜ OYNAMA NEDENİMİZ..."

Fransa'ya karşı oynayan orta sahayı Gine maçında da kullanacağını belirten başarılı teknik adam, "Sistem değişiklikleri çok takılacak bir konu değil. Hedefe giden yolda arayışlar. Bire birleri iyi oynamadan maç kazanmak zor. Azerbaycan maçında 3'lü savunma ile oynamamızın nedeni sahadaki durumu görmek içindi. Hangi sistemin daha faydalı olduğunu görürsek onu kullanacağız. Fransa maçında oynayan orta sahayı kullanacağım mesela Gine karşısında" dedi.

"BUNDAN SONRA SAHAYI YAŞAYACAĞIZ"

İtalya maçının provasının Gine'ye karşı yapacaklarını söyleyen Şenol Güneş, "İtalya maçının provası kısmen olur. İtalya savunmadan pas yaparak çıkıyor, iyi baskı olduğunda çıkamıyor bazen. Ama çıkarsa da çok etkili çıkıyor. 3. mü, 2. bölgede mi yapacağız baskıyı, onu göreceğiz. Tüm baskıları çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımız da kendi oyunlarına şaşırmalılar. Öyle iyi oynamalılar. Antrenmanda herkes patır patır oynuyor ama Azerbaycan maçında öyle hatalar yaptık ki... Letonya maçında rakibin oynamasına izin verince 3 gol yedik. Manchester City'i daha iyi görüyoruz ama son 15 dakika oyun kuramadılar. Bundan sonra sahayı yaşayacağız. Akıllarda tabii ki maç var ama oyuncu motive olmazsa sahaya performans yansıtması zor olur." şeklinde konuştu.

"LONDRA'DA OLMAYI İSTİYORUZ"

EURO 2020'de her takımın şampiyonluk şansı olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Londra'yı seviyoruz, inşallah orada oluruz. Sadece işimizi yapmak istiyoruz. Her takım için hem final hem de şampiyonluk şansı var. Güzel futbolu da önemsiyoruz. 'Türkiye'de iyi futbol' oynanıyor desinler. Bunu istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...