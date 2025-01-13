Şenol Güneş’ten Galatasaray’a tepki: Eren’in kafasını karıştırmayın, istiyorsanız parasını ödeyin

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş adı Galatasaray ile anılan Eren Elmalı ile ilgili olarak sarı kırmızılılara tepki gösterdi. Güneş, Galatasaray’ın ilgisi ile ilgili olarak “Geçen hafta var olduğu söylendi. Ancak Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı” dedi.

ŞU AN BiR ŞEY YOK AMA...

Deneyimli teknik adam ayrıca, “Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. Benim oyuncum, gitmek istiyorsa, teknik taraftan ekonomik tarafa geçeriz. Oyuncu gitmek istiyorsa zor durumda kalıyorsunuz. Teknik olarak gitmesini istemem, ekonomik menfaati varsa değerlendiririm. Kendisiyle konuştum ve sonuç olan bir şey yok. Konuşulmuşsa bitmiş olması gerekir. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız” diye konuştu.