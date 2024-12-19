Şenol Güneş'ten Galatasaray maçı isyanı: Art niyet, kumpas...

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri Bodrum FK maçı antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GALATASARAY MAÇINDAKİ KARARLARLA İLGİLİ

Söylenen sözler unutulmaz. FIFA toplantısında, elit antrenörler toplantısında şunu söyledim. Eğer tartışmaları ve hataları durdurmak için VAR geliyorsa, bu güzel bir şeydir. Ancak bunu başaramazsak art niyet aranır ve geldiğimiz nokta budur. Teknolojinin dahil olduğu bir ortamda, toplumdaki ayrışmanın hala fazla olduğunu görüyoruz. Hala bazı şeylere şüpheyle bakabiliyoruz. TFF Başkanı tanıdığımız bir isim. Trabzonspor'un haklarını korumak için savaştığını biliyorum. Kendisine kumpas yapıldığı söyleniyor ancak Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Adını koysunlar. Başında olduğu için bunu cevaplaması gerekiyor. Eleştirirsem saygısızlık etmiş olurum. Herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir kırmızı kartlık pozisyonu var. Yalnızca o pozisyondaki hatadan dolayı tüm maça yayıp gündem oluşturuluyorsa ve TFF Başkanı bu konuda beyanat vermek zorunda kalıyorsa, bizim maçta 10-15 tane hatanın o tarafa veya bu tarafa yapıldığını düşünürsek, hem bu hakem FIFA listesindeyse hem de kumpası kimin yaptığı aranıyorsa, bence gerek yok. Her şey ortada.

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SADECE HATA İLE AÇIKLANABİLİR Mİ?

Hatalarımız ve eksiklerimiz vardı ancak bu maçta kazanabilecek kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Serdar iki pozisyona girdi, sarı kart verilebilirdi ama bir oyuncu 7-8 defa aynı şeyi yapıp hiç kart görmüyorsa, bu işte bir tuhaflık var. Benim oyuncum bu hafta yok ama diğer oyuncu sahada. Neye göre karar veriyorlar. Termometre ile ateşi ölçersiniz. Şiddeti neyle ölçütüler. Dirseğiyle vuruyor. Niyetiyle geliyor. Buna göre yorum yaparsanız ben daha ne diyeyim. Bir golden önce ofsayt, diğer golden önce faul var. Eğer başkan futbol adamıysa ki futbol adamı olduğunu biliyorum bir sorsun MHK başkanına, 'Bu kararlar neye göre verildi?'. Bu kararlar sadece hata ile açıklanabilir mi?

İŞİNE GELEN PENALTIYI GÖRÜYOR

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Teknik alanı ihlal ettiğim için özür dilerim ama sinirlendim. İlk 10 dakikada hakemlerin niyetini okumak o kadar kolay ki... Sayın başkan da onu biliyor, futbolu biliyor. Orada hakemin ne yapmak istediğini görüyorsunuz. Hakemin verdiği, vermediği penaltılar konuşulur. VAR işine gelen pozisyonu gösteriyorsa, aleyhimize olan penaltıyı gösterip lehimize olanı göstermiyorsa o zaman o teknoloji kötü niyetle kullanıyordur.

NE HATASI YA!

Biz hakemden mi kaybettik? Yemeseydik golü bir şey yoktu. Rakibe çarptık, faul yaptık, kafayı vurdurduk yedik golü. Ondan önce ofsayt var, diğer yediğimiz golden önce faul var. Başkanın futbol adamı olduğunu biliyorum, MHK Başkanı sorsun 'Neye göre karar verdin?' diye. Topu alıp gole gidiyorsun, atak kesilecek, dönüp gol yiyorsun, sonra 'hata' deniyor. Ne hatası ya! Bunlar hata diye tarif edilebilir mi?

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FİLLER TEPİŞİYOR...

Filler tepişiyor, çimler eziliyor. Bu çimlere ihtiyacınız var ya. Bunsuz yaşayamazsınız. Yarın siz de düşer toprağın altına girersiniz merak etmeyin, herkesin yeri değişecektir.