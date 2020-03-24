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Haber Giriş: 24.03.2020 - 00:06,Son Güncelleme:/

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Güneş, “Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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