Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması!

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, maçın ilk 15 dakikasında takımının kötü bir başlangıç yaptığını ancak sonrasında oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini belirterek, "Maçla ilgili olarak olumlu dönüşümler oldu. Malheiro güzel işler yaptı. Visca da iyi işlere imza attı. Malheiro'yu dışarı alırken espri de yaptık. 'Niye daha önce atmadın. Onun için seni dışarı alıyorum' diye. Gol yemeden kazanmak önemliydi. Umarım böyle devam ederiz. Burada kalamayız. Doğru ve yanlışı biliyoruz. Sivasspor maçını kazanarak yolumuza devam ederiz" dedi.

Eren Elmalı transferi

Güneş, Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer durumuyla ilgili olarak, oyuncunun takımda kalmasını istediğini, ancak transfer görüşmelerinin kulüpler arasında olması gerektiğini belirtti. Güneş, "Eren Elmalı, benim oyuncum. Ben gitmesini istemem. Mukaveleli oyuncu benim kadromda olmalı. Kulüpler sözleşmeli oyunculara yönelik olarak kulüpleriyle görüşmesi gerekir, oyuncuyla değil. Oyuncu gitmek istiyorsa da gidebilir. Eren Elmalı, transferi konuşuldu ama son durumu nedir bilmiyorum" diye konuştu.

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Visca'nın sözleşmesi

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Visca ile ilgili konuşan Güneş, oyuncuyla görüştüğünü ve kendisine takımda devam etmek istediklerini ilettiğini söyledi.

Galibiyete rağmen takımın henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Şenol Güneş, üst üste alınacak galibiyetlerle sorunların üstesinden gelebileceklerini belirtti. Güneş, özgüven eksikliğinin takım üzerinde büyük etkisi olduğunu, sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte kadroda rekabet ortamının oluşacağını ve bu durumun takıma olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

Güneş, oyuncuların karakterli olduğunu, zaman zaman mental kırılmalar yaşandığını ancak bunun üstesinden geleceklerine inandığını vurgulayarak, "Maçın başında kötü bir performans sergilemelerine rağmen golden sonra takım toparlanarak iyi bir oyun ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

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