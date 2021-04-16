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GeriFutbol Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu itirafı! 'Fenerbahçe olmasaydı Milli Takım'da görev alacaktı...'
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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu itirafı! 'Fenerbahçe olmasaydı Milli Takım'da görev alacaktı...'

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Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu itirafı! 'Fenerbahçe olmasaydı Milli Takım'da görev alacaktı...'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü görevine getirilen Emre Belözoğlu ile ilgili Tivibu Spor'a konuştu.

Türkiye'de yeni jenerasyon teknik adam sayısının artması gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş; "Emre'yi çok beğeniyorum. Emre sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip-geldi. Emre için Fenerbahçe olmasaydı; bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Emre, sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar vermesi lazım. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için git-gel yapamazsın, birine karar vermen lazım. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre Belözoğlu'nun futbol bilgisi çok yüksek. 1 numara olabilecek bir kişi" dedi.

"SERGEN YALÇIN DA ÇOK BAŞARILI"

Sergen Yalçın için, "Şu anda çok başarılı, kendini yeniliyor. Eğer futbolcu Sergen'in hocası da şimdiki Sergen olsaydı çok başka şeyler görebilirdik." ifadelerini kullanan Güneş, Ünal Karaman ve Okan Buruk'un da başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

Şenol Güneşten Emre Belözoğlu itirafı Fenerbahçe olmasaydı Milli Takımda görev alacaktı...

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