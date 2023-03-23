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Şenol Güneş'ten Dele Alli için yeni açıklama! 'Ceza verdik'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Dele Alli
Şenol Güneşten Dele Alli için yeni açıklama Ceza verdik
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 18:16

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz gün Dele Alli ile yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken yıldız futbolcuyla ilgili bir kez daha konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği basın toplantısında Dele Alli'ye ulaşamadıklarını söylemişti.

İngiliz yıldız ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamala yapmıştı.

'İNŞALLAH KAZA GEÇİRMEMİŞTİR'

Şenol Güneş, Dele Alli'nin durumu hakkında "Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir. Yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz" demişti.

DELE ALLI'NİN YANITI

Dele Alli ise yanıt olarak "Bir sürü mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bugün doktor ile görüşmeme izin verdi. Yarın antrenmana dönüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YENİ AÇIKLAMA

Bugün bir kez daha konuyla ilgili açıklama yapan Şenol Güneş, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Baya ciddiye alındı. Geç geldiği için cezasını aldı. Özel bir durumu vardı. Hiçbir sorunumuz yok. Taraftarlar üzülmesin. Asıl öne çıkılması gereken konular başka" dedi.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Dele Alli

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