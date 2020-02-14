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GeriFutbol Şenol Güneş'ten çarpıcı yorum: "Falcao'yu değil, Adem'i oynat!"
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Haber Giriş: 14.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Şenol Güneş'ten çarpıcı yorum: "Falcao'yu değil, Adem'i oynat!"

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Şenol Güneş'ten çarpıcı yorum: "Falcao'yu değil, Adem'i oynat!"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global’de katıldığı programda, birçok konuda açıklama yaptı.

“14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor” diyen Güneş, “Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor” en de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. Falcao’yu oynatma bakalım hadi? Adem’i oynat, Falcao’yu beklet! Ne zaman oynar Adem, Falcao’nun kötü olduğunu görürsen oynar” ifadelerini kullandı.

‘6-7 YABANCI YETER’

Güneş şöyle devam etti: “Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. Çok oyuncu alan TFF’ye ödeme yapacaktı ama olmadı. Trabzonspor kimi sattı? Yusuf Yazıcı! Kimi satmayı düşünüyor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür! Türk futbolu bu şekilde kalkınabilir. Beşiktaş’a Pepe’yi aldık ne oldu? Giderken erozyona uğruyorsun. 6-7 yabancı futbolcu yeter.”

Şenol Güneşten çarpıcı yorum: Falcaoyu değil, Ademi oynat

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