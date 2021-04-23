Şenol Güneş'ten Avrupa Süper Ligi sözleri

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Futbol bulunduğumuz hayatın bir parçası, bir oyun ama hayatımızın merkezinde. Bir sektör oluşmuş, binlerce insan oluşuyor, endüstrileşmesi normal ama normal olmayan bunu yönetme biçimi. Para bir araçtır, önemli olan değerdir, değer bulduğun zaman parayı kazanabilirsiniz. Ne kadar kazanabilirsiniz, bilmiyorum. Değer yoksa, parayla değeri alamazsınız. İşçiyle başlayan Liverpool, yöneticilerin gelmesine hoşgörüyle baktı, normaldi ama sonra çalışanlar 2. planda kaldı. Patron olmalı ama bunu yönetmeli. Bir şirkette işçisini sömüren bir patron varlığını sürdürmesi mümkün değil. İşçiye de, patrona da ihtiyaç var. Büyük kulüpler çok para kazandılar, çok yanlışlar yaparak borçlar yaptılar, şimdi de parayı kurtarmaya çalışıyorlar. UEFA'nın yanlışları var, katılıyorum ama yok sayarak olmaz. Bir düşman yaratıp bir hayat çizerseniz, yalnız kalırsınız. Yapılmak istenen de bu. Bir oyuncu 200-300 milyon Euro etmez, burada bir çarpıklık var. Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum ne yapabilirim diye. Değerinizin karşılığı 1 milyonsa ve mutluysanız, 50 milyon sizi bozabilecekse düşünürsünüz. Para peşinde değil, ilke peşinde koşacaksınız. Yaptığınız mesleğin karşılığını alın, bunun için de savaşın ama para peşinde konunca ne değer kalır elinizde, ne para kalır. Önünüze düşen her parayı alırsanız, başka bir hayata girersiniz. 1 milyon Euro kazanıyorsun diyelim ayda, ben size 50 milyon Euro'luk iş buluyorum, kabul eder misiniz? Benim başladığım dönemde futbol ahlaksızların, serserilerin oynadığı bir oyun diye bakılıyordu. Ben futbolcu olmak için yola çıkmadım, sokakta oyuncak olmadığı için oynadım. Biz limon kabuklarıyla top oynardık. Kapılar kaleydi, 5'er 5'er şut atardık. Ölmeye ölmeye geldik, vur, kır, parçala ne demektir? Bu şiddet duygularıyla sağlıklı ortamı nasıl sağlayacağız? Rıza hoca Beşiktaşlıdır, gayet normal, ben de Trabzonsporluyum. Bizim öğrendiğimiz, ahlak değerleriyle iş yapmak. 'O golü yedi, böyle yedi', şu ara başladı, varsa bir iddia, doğruysa, emin ol söyle, birlikte peşinden gidelim. Ben Milli Takım'a gelmeden 2 katını kazanıyordum ama bana bunu Türkiye verdi. Mourinho güçlüyse, herkes onu almak istiyor. Mourinho tazminat alıyor, saygı gösteriyorsun, biz çalıştığımızın karşılığını almak isteyince bizi dışlıyorsun." diye konuştu.