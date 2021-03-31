Şenol Güneş'ten 3-3'lük Letonya maçı açıklaması: Rakibi maça ortak ettik

Şenol Güneş'in maç sonu sözleri şu şekilde:

Üç maçın zor olanlarından 6 puan alıp burada puan kaybetmeyi beklemiyorduk. Oyuncular zaman zaman iyi işler yaptılar. Rakibin yaptığı iyi tek şey vardı. Onda da başarılı oldular. Zaman zaman iyi şeyler yaptık ama ikinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik. Düşündüğümüz şeyleri yapamadık. Daha önce attıkları gollerin benzerlerini attılar. Pozisyon verdik, pozisyon bulduk. Kazanacağımız maçı koruyamadık. 2-0'ı bulduk, 3-1'i bulduk ama oyundan düştük. Sakatlığı olan, eksik oyuncularımız oldu. Erken çıkanlar da oldu. Önceki doğru işlerimiz bu maçta yoktu. Savunmada daha iyi durmalıydık. Daha önce yaptığımız işleri bu maçta yapamadık.