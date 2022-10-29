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Şenol Güneş’li Beşiktaş sahaya iniyor! Rakip Ümraniyespor...

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#Süper Lig#Şenol Güneş#Beşiktaş
Şenol Güneş’li Beşiktaş sahaya iniyor Rakip Ümraniyespor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 10:51

Valerien Ismael’le yolları ayıran ve Şenol Güneş’le anlaşan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla ilk maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile ilk kez resmi bir maça çıkacak.

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Beşiktaş’ta son 6 lig maçında alınan 1 galibiyet sonrasında Valerien Ismael’le yollar ayrılırken, siyah-beyazlılarla daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş’le anlaşmaya varıldı.

Dün sabah yapılan imza töreni sonrasında takımın başında ilk antrenmana çıkan tecrübeli teknik adam, yarın Ümraniyespor maçıyla birlikte taraftarın huzuruna çıkacak.

Alınan sonuçlar sonrasında Valerien Ismael’e tepki gösteren siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’le anlaşılmasının ardından maçın biletlerini tüketti.

Yarın Ümraniyespor karşısında kapalı gişe oynayacak olan Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisi öncesinde tek hedef 3 puan.



İlk resmi maç

Geride kalan 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, hanesine 19 puan yazdırdı.

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Süper Lig’e bu sezon yükselen Ümraniyespor ise, çıktığı 10 maçta galibiyet alamadı ve son sıraya demir attı.

Ev sahibinde Atiba, Ghezzal, Saiss ve Emrecan’ın sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerden Saiss ve Emrecan’ın durumları maç saatinde belli olacak. Ümraniyespor’da ise kaleci Serkan Kırıntılı sakat, savunmadan Glumac ise cezalı.

Yarın saat 17.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş için imza töreni düzenlendiBeşiktaş, Valerien Ismael ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile 2024 yılına dek anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Güneş, sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesislerine geldi.
daha fazla video içinBeşiktaş'ta Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi
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#Süper Lig#Şenol Güneş#Beşiktaş