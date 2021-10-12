Şenol Güneş'in Serdar Dursun sözleri... Milli Takım'a alınmama sebebi o tartışma mı?

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya maçının kaderini değiştiren oyuncu oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Serdar, ay-yıldızlı forma altında ilk maçında fileleri sarstı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un 65. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna soktuğu Serdar Dursun 75. dakikada Cengiz Ünder'in ortasında skoru 1-1'e getiren golü attı. Serdar Dursun, son saniyede kazanılan penaltı pozisyonunda da Uğurcan Çakır'ın uzun topunda topu Burak Yılmaz'a doğru yönlendiren isim oldu.

EURO 2020 İÇİNDE YARA

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) sürecine forvet bölgesinde Serdar Dursun'un rotasyona dahil edilmemesi tartışma konusu yaratmıştı.

Serdar Dursun, Cenk Tosun’un sakatlığı nedeniyle EURO 2020’de forvet bölgesinde alternatif arayışına giren milli takımda adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

34 maçta 19 gol atıp Almanya 2. Ligi'nde üst üste 2 sezon gol kralı olan Serdar Dursun, mart ayında "En büyük hayalim A Milli Takım forması. Hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah Şenol Güneş beni Mart ayında kadroda görmek ister. Bunun için her gün dua ediyorum, çabalıyorum. İnşallah Mart ayında o formayı giyerim" şeklinde bir demeç vermişti.

Haberin Devamı

SEBEP GÜNEŞ İLE YAŞADIĞI TARTIŞMA MI?

Serdar Dursun'un daha önce A Milli Takım'a çağrılmama sebebinin Şenol Günel'le yıllar önce yaşadığı tartışma olduğu iddia edilmişti.

İddiaya göre; o dönem Karagümrük forması giyen golcü futbolcu, Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş'le tartışma yaşamıştı.





'SERDAR DURSUN'U ALIRSAM ENES'İ KENAN'I ÇIKARMAM LAZIM'

A Milli Takım'ın eski hocası Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Serdar Dursun'un milli takıma alınmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyordu:

“Serdar Dursun koşucu, hareketli ve liginde başarılı. Kenan’dan daha fazla gol attı. Bunu ölçü alamayız. Bir kaleci harika oynadıysa Uğurcan’ı bırakalım mesela. Bu şekilde olmaz. Serdar, Adem, Muhammet, hepsi olabilir. Hepsi iyi oyuncu, hepsi başarılı. Okan, Bursaspor ’da 2 kere gol kralı oldu, onu da almadım. Sonra Konfederasyon Kupası’nda oynadı, beğendim ama devam ettiremedi. Hak edeni almam gerekirken Kenan’ı, Enes’i çıkarmam lazım. Enes son dönemlerde oynuyor. Zaman zaman gol attı. Takım savunmasına da katkıda bulundu. Enes 23 yaşında. Serdar 29 yaşında, Adem 30’un üzerinde. Tabi ki bir şey olursa, ihtiyaç duyarsak bu oyuncular aklımda."