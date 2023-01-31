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Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

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#Bahaddin Güneş#Şenol Güneş#İnegölspor
Şenol Güneşin kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 10:22

Şenol Güneş'in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi.

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Fenalaşan Bahaddin Güneş, İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bahaddin Güneş, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

İnegölspor'dan yapılan açıklamada; "Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TFF, TRABZONSPOR VE KONYASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF: Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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TRABZONSPOR: Sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor teknik direktörü, eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

KONYASPOR: Konyasporumuzun Süper Lig’deki ilk golünü atan değerli futbol adamı Bahaddin Güneş’in kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sayın Güneş’e acil şifalar diliyor, kulübü İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bahaddin Güneş kimdir?

Bahaddin Güneş; 10 Mart 1960 Trabzon doğumludur. Geçmişte futbolcu olan Bahaddin Güneş, aynı zamanda Şenol Güneş’in de kardeşidir.

Bahaddin Güneş futbolculuk döneminde defans ve orta saha mevkilerinde görev almıştır.Daha önce Sarıyer, Afyonspor, Hekimoğlu gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış almış olan Güneş; şu anda İnegölspor’u çalıştırmaktadır.

Şenol Güneşin kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

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#Bahaddin Güneş#Şenol Güneş#İnegölspor

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