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Senol Güneş'in kabusu deplasman maçları!

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Sporanasayfa
Senol Güneşin kabusu deplasman maçları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 07:00

Trabzonspor, evindeki başarısını dış sahalarda tekrarlayamadı.

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Şenol 5. kez teknik direktörlük görevini üstlendiği Trabzonspor’da istikrar yakalayamadı.

Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde oynadığı 20 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 27 puan toplayabildi. Bu tabloda, deplasmanlarda yaşanan başarısızlık önemli rol oynadı.

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Bordo mavililer, dış sahadaki 9 maçın 3’ünü berabere bitirirken, 6’sını kaybetti ve 0.33 puan ortalaması tutturdu. İç sahadaki 11 karşılaşmada ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Fırtına, 2.18 puan ortalaması yakaladı.

 

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Sporanasayfa

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