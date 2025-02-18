Senol Güneş'in kabusu deplasman maçları!

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Şenol 5. kez teknik direktörlük görevini üstlendiği Trabzonspor’da istikrar yakalayamadı.
Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde oynadığı 20 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 27 puan toplayabildi. Bu tabloda, deplasmanlarda yaşanan başarısızlık önemli rol oynadı.
Bordo mavililer, dış sahadaki 9 maçın 3’ünü berabere bitirirken, 6’sını kaybetti ve 0.33 puan ortalaması tutturdu. İç sahadaki 11 karşılaşmada ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Fırtına, 2.18 puan ortalaması yakaladı.