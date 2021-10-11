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"Şenol Güneş'in Alman versiyonu çıktı! Bundan kurtulmalıyız, kutsal değil..." Letonya maçı öncesi çok konuşulacak sözler...

#Milli Takım#Stefan Kuntz#Futbol

Hürriyet Gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, Letonya ile oynayacağımız kritik mücadele öncesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "Ülke futbolu açısından tarihi bir maça çıkıyoruz, şansımız az ama umudumuz var... Peki 3 puan için neler yapmalıyız?" diyen Meleke'nin önerileri dikkat çekti.

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Ülke futbolu açısından tarihi bir maça çıkıyoruz, şansımız az ama umudumuz var... Peki 3 puan için neler yapmalıyız?

Akan oyun için belki binlerce doğaçlama seçenek var ve 3 günde her şeye hakim olmanız kolay değil. Ama duran toplara pekala hazırlanabilirsiniz. Artık hücumda orijinal bir duran top seti görmek istiyoruz.

Özellikle ulusal maçların sonucunu çok küçük detaylar belirleyebiliyor. Çalışmak için de vaktimiz çok az. İki sürpriz takım, Brentford ve Midtjylland duran toplarda Avrupa futbolunda önemli fark yarattılar. Yarattıkları fark “hokus pokus” değil. Bir çalışma ürünü. Detaylı çalışma ürünü. Avrupa Şampiyonasında kaydedilen 142 golün kırkı duran toplardan geldi. Biz de Türkiye’ye karşı bu noktada fark yaratmak istiyoruz. Küçük görünen, önemli detaylarda.”

Stefan Kuntzdan Letonya maçı öncesi ilk 11 sözleri

Stefan Kuntz'dan Letonya maçı öncesi ilk 11 sözleri

24 SAAT ÖNCE ANLATTI, ORTA YAPTILAR, iNDiRDiLER VE GOL...

Bu açıklama, Norveç teknik direktörü Stale Solbakken’e ait. Kadıköy’e gelmeden 24 saat önce Norveç medyasına anlattıkları bu. Maçta olanı gördünüz: Korneri paslaşarak kullandılar. İki kişinin sürpriz paslaşmasına hazırlığımız yoktu, oraya tek kişiyle savunmaya gittik. Orta yaptılar, indirdiler ve gol...

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BRENDFORD’UN DURAN TOP HOCASINI ÖDÜNÇ ALMIŞLAR

Peki duran toplara nasıl çalışmışlar: Sadece bu kamp için Brentford’ın Meksikalı duran top hocasını ödünç almışlar. Premier Lig ekibi Brentford’ın duran top koçu Bernardo Cueva, sadece Ekim ve Kasım’daki iki Norveç kampına üçer gün gelip farklı duran top setleri çalışması yaptırıyor. Bu inovatif fikrin ödülünü de zaten Kadıköy’de aldılar.

LETONYA’DAKİ İLK MAÇTA DA AYNI GOLÜ iKi KEZ YEMiŞTiK

Bizim yalnızca hamasetle çalışan, bilimsellikten bahsedenlere de alaycı yaklaşmakta beis görmeyen ulusal futbol anlayışımızın ödediği ilk fatura bu değil. Letonya’yla oynadığımız ilk maçta da aynı golü iki kez yemiştik! Kazakevics’in talebeleri uzun metrajlı serbest vuruşlar kullanmışlar, arka direkte ilk topa vurmuşlardı. 1,98’lik Uldrikis’e çare üretememiştik.

Kazakevics, Türkiye maçı öncesi o soruya yanıt vermedi

Kazakevics, Türkiye maçı öncesi o soruya yanıt vermedi

KARADAĞ’IN iDDiALI HALE GELMESi BiZiM iÇiN UMUT

Şu anda ülke futbolu açısından tarihi bir maça çıkıyoruz. Aslında şansımız çok az. Ama Karadağ’ın 11 puana ulaşıp matematiksel olarak iddialı hale gelmesi bizim için bir umut. Olur da Karadağ Norveç’e bir sürpriz yapar, biz de Letonya’yı mağlup edebilirsek, bir anda ikincilik için pol pozisyona geçeceğiz. Peki bu 3 puanı almak için neler yapmalıyız:

ALTINTOP, KUNTZ VE EKiBi, TÜRK FUTBOLUNA HAKiM OLMALI

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1- Bizim ihtiyacımız olan şey eğlenceli basın toplantıları değil. Nazım Sangare’nin Türk vatandaşı olduğunu, Ferdi’nin TC kimlik kartı aldığını bilebilecek bir teknik ekip! Altıntop, Kuntz ve ekibi gece gündüz çalışıp Türk futboluna eksiksiz hakim olmalılar.

1-0 BULDUĞUMUZDA ÜZERiNE YATMAYA ÇALIŞMAK ÇAĞDIŞI

2- Şu kaygı futbolundan artık kurtulmamız gerek. Şenol Güneş’i skoru bulduktan sonra koruma içgüdüsüne geçtiği için çok eleştirmiştik, Kuntz da onun Alman versiyonu çıktı! Türk Milli Takımı, Euro 2020’nin en değerli 9. ekibiydi. Biz güçlü bir jenerasyona sahibiz. 1-0’ı bulduğumuzda onun üzerine yatmaya çalışmak çağdışı.

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4-1-4-1 KUTSAL DEĞiL BURAK YALNIZ KALMAMALI

3- Burak’ı ceza alanında yapayalnız bırakan futbol anlayışından kurtulmamız gerek. 4-1-4-1 kutsal değil. Pekala 4-2-3-1 ya da 4-4-2 oynayabiliriz. Hakan’ı/Yusuf’u ikinci santrfor olarak kullanabiliriz. Veya hoca uygun görüyorsa Halil ya da Serdar’la santrforları ikileyebiliriz. Norveç maçında sıfır orta isabetiyle oynanmasının tek sebebi bence yanlış orta tercihleri değil. Burak’ın ceza alanında yalnızları oynaması, daha güçlü bir sebep.

UMARIM ULDRiKiS’E BU KEZ ÇARE BULURUZ

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4- Duran toplara çalışmamız gerek. Defansif ve ofansif olarak... Akan oyun için belki binlerce doğaçlama seçenek var ve 3 günde her şeye hakim olmanız kolay değil. Ama duran toplara pekala hazırlanabilirsiniz. Artık hücumda orijinal bir duran top seti görmek istiyoruz. Ve savunmada da Uldrikis’e bu kez çare buluruz umarım.

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#Milli Takım#Stefan Kuntz#Futbol