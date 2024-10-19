Şenol Güneş'in 1000. maç gururu!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün Türk futbol tarihinde bir ilke imza atacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Papara Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak RAMS Başakşehir karşılaşmasında teknik direktör olarak 1000. maçına çıkacak. İlk olarak futbolculuğu döneminde 1985-86 sezonunda 16 Mart 1986’da görevine son verilen Jürgen Sundermann’ın ardından bir maçlığına teknik direktörlük yapan ve ardından kaleciliğe devam eden Güneş, jübilesinin ardından 18 Eylül 1988’de Boluspor’u mağlup ettikleri maçta teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

En yüksek puan ortalaması Beşiktaş'ta: 2.02

72 yaşındaki teknik adam, kariyeri boyunca Trabzonspor’un dışında Beşiktaş, Bursaspor, İstanbulspor (1. lig), Sakaryaspor, Boluspor, Antalyaspor, Güney Kore ekibi Seoul ve A Milli Takım’da görev yaptı. Bordo mavili kulüpte 5. kez göreve gelen başarılı çalıştırıcı Beşiktaş ve A Milli Takım’da da iki ayrı dönemde teknik direktörlük yaptı. Kariyerinde 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 yenilgi gören ve en yüksek puan ortalamasına Beşiktaş’ta ulaşıp ve maç başına 2.02 puan toplayan Güneş, en düşük ortalamayı ise Antalyaspor’da görev yaptığı dönemde 1.19 ile elde etti.

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Futbolculuğu döneminde 19 kupa kaldırdı

Şenol Güneş, A Milli Takım’a tarihimizdeki ilk ve tek dünya üçüncülüğünü kazandırırken aynı zamanda FIFA Konfederasyon Kupası’nda da üçüncülük yaşattı. Beşiktaş’ta iki kez Süper Lig şampiyonluğu kazanırken, siyah beyazlı takımı Avrupa Ligi’nde çeyrek finale, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna çıkarttı. Trabzonspor’da ikişer Türkiye Kupası ve Süper Kupa, bir kez de Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. Şenol Güneş, futbolculuğu döneminde 31 kez A Milli Takım forması giydi, Trabzonspor’da 6 Süper Lig, 1 1.Lig, 3 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Başbakanlık Kupası kaldırdı.