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Şenol Güneş: 'Zor kazanıyoruz, kolay kaybediyoruz'

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneş: Zor kazanıyoruz, kolay kaybediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 21:44

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başında iyi başlamadık. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı.

RAKİPTEN UZAK KALDIK

İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik.

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KÖTÜ OLDU

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İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik. Basit hatalar, rakibi karşılarken, top kullanırken maçın sonunda rakibin lehine oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için.

KOLAY KAYBEDİYORUZ

Ligin ilk devresinin ilk bölümlerinde çok kolay maçlar verdik. Kazanırken zor kazanıyoruz, kaybederken kolay kaybediyoruz.

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

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