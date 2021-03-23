Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'dan Milli Takım itirafı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında şu sözleri kullandı;

İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynamak istiyoruz. İlk iki rakibimiz, gruptaki en güçlü rakiplerimiz. Zorlu bir yol olacaktır. Bu zorlu yoldaki engelleri aşacak gücümüz var. Geçmişten tecrübelerimiz, geleceğe ait beklentilerimiz var. Hayallerimizi ortak çalışmayla başaracağımızı düşünüyorum.

'HAYALLERİMİZİ PAYLAŞTIK, ORTAK HAYAL YAPTIK'

Aynı azim ve inanç etrafında birleşen bir millet olarak, paylaşma duygumuzu öne çıkarırsak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Geçmişte, futbolun üst düzey organizasyonlarına üst üste katılamadık. Hayallerimizi paylaştık, ortak hayal yaptık. Hayallerimizi ortak çalışmayla başaracağımızı düşünüyorum.

KALEDE KİM OYNAYACAK?

Bu zaman kadar oynadığı oyun itibariyle takımımıza katkı veren Mert kalecimiz, yetenekleri ile öne çıkan Uğurcan ve Altay, arkasında Gökhan var. Önemli olan görev yapanın en iyisini vermesidir. Kalecilerimizden memnunuz. Kimin oynayacağına yarın karar vereceğiz. 1-2 oyuncumuzu kamptan çıkarmak zorunda kalacağız.

Basiti yapmak çok daha basit düşünceyi gerektirir, biz karmaşa içinde boğulup gidiyoruz. Sahada oyun güzelliğini ortaya koyan ve bunu rakibe kabul ettiren bir takım olmak istiyoruz. Beklenti olarak buna iyi bir sonuç da koymak istiyoruz. Türk futbolunu dünya çapına taşımak, yarışmalarda oluyor.

'TRABZON'U HOLLANDA'YA BENZETİYORUM'

Hollanda küçük bir ülke. Mimari yapısı, kentsel dönüşümü teknik ve dar alanda nasıl topla oynamaları gerektiği konusunda önemli bir etken. Trabzon'u da ben o anlamda Hollanda'ya benzetiyorum.

Burak Yılmaz ise şöyle konuştu;

Dünya Kupası'nda oynamayı istiyorum. Önümüzde 1.5 yıl var, ne olur ne biter bilmiyorum. Ülkemi Dünya Kupası'na götürmek için elimden geleni yapmaya hazırım.

'BİZ HAALAND'DAN KORKMUYORUZ'

Bizim savunmamız çok üst düzey, Haaland da çok üst düzey. Biz Haaland'dan korkmuyoruz, onlar da bizden korkmasın. Tamamen fair play içinde gerekeni yapacağımızı düşünüyorum.

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