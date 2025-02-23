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Şenol Güneş: 'Uyum sağlamalıydık, kazanmak önemliydi'

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneş: Uyum sağlamalıydık, kazanmak önemliydi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 21:58

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Trabzon'da uzun zamandır bu kadar soğuk hava olmuyordu. Çalışanlarımız sahayı en iyi şekilde hazırladılar. Bugün şartlara her şekilde uyum sağlamalıydık. Saha, hava, hakem... Kazanmak önemliydi. Takım olarak savunup takım olarak hücum ettik. Biz bugün oynadık çarşamba günü Rize ile oynayacağız. Rize dün oynadı. Bazı oyuncuların dinlenme ihtiyacı var. İskenderun'da aldığımız beraberlik daha fazla ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

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YENİ OYUNCULARIMIZ KALİTELİ

Yeni transferlerimiz kaliteli oyuncular. Hepsinin olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Sadece Folcarelli'nin bir sakatlığı var ama 1 hafta içinde düzeleceğini düşünüyorum. Yeni oyuncularımızın kaliteleri iyi ama daha da iyi olmaları lazım. Oynayan oyunculardan daha iyi olmaları lazım.

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

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