Şenol Güneş: "UEFA bize haksızlık yaptı"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası fikstürlerinin çok kötü olduğunu savunurken, UEFA’nın maç takvimi konusunda Türkiye’ye haksızlık yaptığını söyledi.

UEFA’nın 27 Mart’taki Norveç-Türkiye maçını İspanya’nın Malaga şehrine almasını eleştiren Güneş, “Dünya Kupası’na katılmayı çok istiyoruz. Fikstürümüz çok kötü. UEFA haksızlık yaptı. Hem pandemi nedeniyle Malaga’da maç yapılmadı hem UEFA Norveç maçımızı oraya aldı. Oraya gitmek çok zor. Cuma günü kadroyu açıklayacağız” dedi.

Şenol Güneş, ülkemizdeki futbol mantalitesini de eleştirerek, “Kimse futbola bakmıyor. Sonuca bakıyorlar. Kasıtlı zaman geçirmeyi engellemeleri lazım, hakem buna izin vermemeli. Daha önce de söyledim. Saha zemini bozuk olan yerler vardı. ‘Niye kulüplere bırakıyorsunuz?’ dedim. Sahada sorun varsa TFF olarak ben yaptırırım, ücretini kulübe verilecek paradan düşerim. Sahası olmayan takımı lige almam. ‘Sen işine bak’ diyorlar ama benim işim bu” dedi.

A MiLLi TAKIM MAYISTA AZERBAYCAN VE KUZEY iRLANDA iLE KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel maçın programı belli oldu. Ay yıldızlı takım, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya’da Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya’da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Türkiye, 11 Haziran’da başlayacak olan Euro 2020’de İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer alıyor.

Öte yandan İngiltere, 12 ülkede yapılması planlanan EURO 2020’yi tek başına düzenlemek için UEFA’ya başvurdu.

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