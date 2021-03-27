Şenol Güneş: 'Türk insanının başaramayacağı şey yok'

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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'i deplasmanda 3-0 deviren A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonu açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Hikaye daha olmadı, daha işin başındayız. Her gün yeni bir başlangıç, yeni bir umutla yola çıkıyorsun. Daha yeni başlangıç yapıyoruz.

GURUR DUYUYORUM

6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

BAŞARAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK

3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetine yükleme yapıyordu ama ona da iyi plan kurduk. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Bütün Türkiye'nin kandilini kutluyorum. Biz biriz. Türk insanının başaramayacağı bir şey yok.

EZİK OLMADIK, DİK DURDUK

Önümüzde bir Letonya maçı var. Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız. İki maçta ezik olmadık, dik durduk. Daha değişik ve zor bir maç oynayacağız. Bugün için güzel ama yarınlar ne olur, bakacağız.

BİZ TÜRKİYE'YİZ

Bu çocuklar, ailemizin çocukları. Yeni Yusuf'lar, Hakan'lar, Burak'lar olacak. Çok büyük sorumlulukları var, onu da yerine getirmenin mutluluğu var. "Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz Türkiye'yiz.