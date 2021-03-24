Şenol Güneş: 'Türk halkının duasını istiyoruz'

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı konuk eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde konuştu.

'EN GÜÇLÜ RAKİBİMİZ...'

Sabırlı oynamaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "2022 Dünya Kupası yolunda ilk maçımıza çıkıyoruz. En güçlü ve en önemli rakibimizle sahamızda oynuyoruz. Sabırla, kendi yeteneklerimizi kullanarak, kendi yeteneklerimizi göstermek istiyoruz." dedi.

'İYİ BİR OYUNLA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Şenol Güneş sözlerini, "Sonuç için herkesin emeğine ihtiyaç var. Türk halkının da duasını istiyoruz. Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.