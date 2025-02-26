Şenol Güneş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi: 'Seni kandırıyorlar, dikkat et!'

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta ve son maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜREBİLMEK"

"Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Girenler, oynayanlar bu dirayeti gösterdi ve farklı bir skor çıktı. Skoru lehimize alınca oyun rahat oldu. Önemli olan bunu sürdürebilmek."

"BİZ DARBELERİ ÇOK ALIYORUZ"

"Zubkov ve Mustafa'nın sakatlıkları oldu. Draguş, Galatasaray maçında sakatlandı yeni dönebildi daha. Biz darbeleri çok alıyoruz, diğer konulara girmiyoruz."

"İÇERİSİ VEYA DIŞARISI FARKETMEZ"

"Her maçı kazanmak için oynayacağız, içerisi veya dışarısı fark etmez. Deplasmanda kaybetmenin verdiği bir eziklik bir fobi olmuş olabilir. Futbol oynamaya çalışan bir takımız, Umarım Konya'da da galibiyeti alırız."

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"TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

"Attığımız golde doğru var, yediğimiz golde hatamız var. Eksikleri konuşuyoruz genelde, düzeltmek için. Buna alışmak zaman alacak ama alışınca takım gelişecek. Lundstram çok akıllı bir oyuncu, oyun görüşü yüksek bir oyuncu. Mendy çok dinamik bir oyuncu ama Lundstram'a göre oyun görüşü biraz düşük. Bazen oyun iyi oluyor ama hatalar yapıyor. Trabzonspor taraftarının istediği takım olma yolunda ilerliyoruz."

"HACIOSMANOĞLU, SENİ KANDIRIYORLAR"

"Geçen hafta beni dolmuşa getirdiniz, konuştum. Hacıosmanoğlu başkanımı üzmüşüz, bana not attı. Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar. Senin tarafsız olman lazım. Dikkat et. Başkana üzülüyorum, delikanlılığını biliyorum, dürüstlüğünü biliyorum."