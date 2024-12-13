Şenol Güneş: Teknolojiye rağmen hata güven sarsıyor

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Trabzonspor’un deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş hem keyif veren bir futbol hem de sonuç isteyen bir teknik adam olduğunu söyledi. Bordo mavililerin kulüp dergisinin aralık ayı sayısına röportaj veren Güneş “Güzel oynamadan kazandığınız zaman, zaten doğru oyun olmuyorsa, sonrasında kazanma şansınız da az olacaktır. Dolayısıyla birbirine bağlantılı” dedi.

ZiRVENiN MUTLULUĞU HiÇBiR ŞEYDE YOK

Tecrübeli teknik adam ayrıca zirveye çıkmanın mutluluğu ve keyfinin hiçbir şeyde olmadığını aktarırken “Dipten bakıp da tepeyi arzu ederken hiçbir şey yapmazsanız, izleyen kişi olursunuz sadece. Eğitimde söyleriz, bir ileri gittikten sonra eğer orada aşama yapamıyorsanız, bir geri gelip tekrar güç almanız lazım. Çok aşağıya düşerseniz de yukarı çıkamazsınız. Futbol böyle bir şey” şeklinde konuştu.

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BU iŞi YAPIYORSAN EN iYiYi YAPACAKSIN

Çalıştığı oyunculara, “Bu işi yapıyorsan, en iyisini yapacaksın.” dediğini aktaran Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: “En iyisini rakip olarak göreceksin. En iyi takım veya oyuncuyla kendini ölçüştürmeye çalışacaksın. Başlarken, merdivenin ilk basamağından bakarken tepedekine, ‘Ben orada olmalıyım’ deyip de doğru işler yapmıyorsan, oraya çıkamazsın. Her basamağı sindire sindire aşmalısın.”

TEKNOLOJIYE RAĞMEN HATA GÜVEN SARSIYOR

Futbolun marka değerini etkileyen olumsuz faktörler olduğunu ancak oyuna olan ilginin biteceğini düşünmediğini de aktaran Şenol Güneş, “Kurallar ve adalet daha iyi sağlansın diye bazı yenilikler, teknolojiler futbolun içine sokuldu. Yardımcı da oluyor ama bazen orada da hatalar yaşanıyor. Geçmişte hatalar da olsa, ‘Futbol hatalar oyunudur’ denirdi. Oyuncuların hatası, hakemlerin hatasıyla beraber bir eğlence aracıydı. Teknolojiye rağmen hata yapılması, güven duygusunu sarsıyor” yorumunda bulundu.

KAYBEDEBiLiRSiN AMA PES ETMEMELiSiN

Şenol Güneş, maç kaybetmenin futbolun içinde olduğunun altını çizerken “Önemli olan pes etmemek. Her gün taze bir başlangıçtır. Her gün hayata yeniden başlamak lazım. Yeniden mücadele etmek, içinizde var olan değerleri yok etmeye değil de dışarı çıkarmaya çalışmak gerekir”dedi.