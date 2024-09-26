Şenol Güneş: Takımın özgüven ve moral sorunu var

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Güneş, 8 gün içerisinde 3 müsabaka yaptıklarını belirterek, “Sıkıntılar olduğu için bilgilendirme yapmak istedik. 5 maçta 5 puan, oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçların kimseyi memnun etmediğini biliyoruz. Camia bulunduğu yerden memnun değil. Başkan takım üzerinde olan tüm yetkiyi bana verdi. Sorunları çözmek için kararları alacak olan benim. Tüm sorumluluk bana ait. Her şeyi samimi ve açık olarak paylaşmak istiyorum. Beklemediğim sonuçlar aldık. Oyunumuz ve sonuçlar hayallerimizin altında kaldı. Trabzonspor’u kendi halinde bıraksan bile bu sonuçları almaması gerek” ifadelerini kullandı.



"Takımın özgüven ve moral sorunu olduğu bir gerçek"



Sorunları düzeltmek için tecrübeli olduğunu da dile getiren Güneş, “Taraftarımızın desteği ile sorunları aşacağız. İyi bir takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Takımın özgüven ve moral sorunu olduğu bir gerçek. Takım olma yolunda tespitlerimiz var. Takım olmak istiyoruz. Bu organizasyonu yapacak olan benim ama katılım sağlayacak olan oyunculardır. Takıma uyum ve oyun sorunu var. Bizim amaçladığımız bir oyun yok şu an. Takım oyunu ve oyun disiplini oturacaktır. Bunun iyi olması için bireysel performansların iyi olması lazım. Basit top kayıplarımız var. Top kayıplarında rakibe baskı yapmakta sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

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