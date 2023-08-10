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Şenol Güneş: Son bölümden dersler çıkarmalıyız

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#Beşiktaş#Konferans Ligi#Şenol Güneş
Şenol Güneş: Son bölümden dersler çıkarmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 23:19

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü’yü 3-1 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

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Şenol Güneş, "Oyuna hakim olduk ve goller bulduk. Sezon başı olduğundan yorulan oyuncularımız olabiliyor. Yeni gelen bazı oyuncularımızı da görmek istiyoruz. Son on beş dakikalık bölümde oyun koptu. Top kaybı sonucunda yediğimiz gol neticesinde rakibin morali yükseldi. Son bölümde dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı. Sonuç olarak buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci maça ciddi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş, "Güzel bir atmosfer vardı. Ülkemizde deprem oldu, inşallah can kaybı yoktur. Hepimize geçmiş olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Beşiktaş#Konferans Ligi#Şenol Güneş

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