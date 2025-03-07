Şenol Güneş: 'Şeytanlar her yerde var!'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tolunay Kafkas ile Muhammet Cham arasındaki polemik ile ilgili sessizliğini bozdu.

Güneş; Kafkas’ın “Artık Trabzonspor’un oyuncusu değil” yorumu ve Cham’ın “Adımı kirletme, Trabzonspor’un eski bir hocası olarak beni arayabilirdi” yanıtı için şunları söyledi: “Cham’a kim söyledi bilmiyorum, şeytanlar her yerde var. Türkçe bilmeden, Tolunay Hoca’yı mı takip etmiş? Bir şeytan söylemiş işte. Bir deli, kuyuya taş atmış ve biz de çıkarmaya çalışıyoruz. Cham’ı uyardım, işine bakmasını söyledim.”