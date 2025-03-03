Şenol Güneş: 'Oynamamak için çıkmışız gibiydi!'

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, 90+10'da penaltıdan bulduğu golle Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo - mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"FUTBOLDAN HİÇBİR GÖRÜNTÜ YOKTU"

"Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu! Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık."

"FUTBOLUN CİLVESİ"

"Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim."

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"YİNE EKSİKLERİMİZ VARDI"

"Tekrar söylüyorum, ikinci yarıda en azından gol atma isteğimiz vardı. Yine eksiklerimiz vardı. Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hem kalitemizi hem de oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk."