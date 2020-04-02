Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanya'sına Şenol Güneş de destek verdi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kampanyaya 1 milyon TL bağış yaptı.

TOPLAM RAKAM 550 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

"Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 Nisan itibariyle 1 milyon 830 bin 79 SMS ile destek olunurken toplam bağış miktarı ise 552 milyon 529 bin 912 TL'ye ulaştı.