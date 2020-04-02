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GeriFutbol Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
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Futbol
Haber Giriş: 02.04.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı

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Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL'lik bağışla destek oldu.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanya'sına Şenol Güneş de destek verdi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kampanyaya 1 milyon TL bağış yaptı.

TOPLAM RAKAM 550 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ
"Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 Nisan itibariyle 1 milyon 830 bin 79 SMS ile destek olunurken toplam bağış miktarı ise 552 milyon 529 bin 912 TL'ye ulaştı.

 

 

 

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