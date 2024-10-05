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Şenol Güneş: 'Maçın hakkı beraberlik ama bize yetmiyor'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneş: Maçın hakkı beraberlik ama bize yetmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 21:26

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Eksiklikle alakası yok, her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyuna başlarken dengeliydik, hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü, gol oldu. Toparladık ama oyunu tamamen kontrol altına almadık. Oyuna baktığınızda dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı. Tam tersini düşünmüştük.

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GALİBİYETLERE İHTİYACIMIZ VAR

Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama maalesef son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik. İki takım da pozisyon buldu. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

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