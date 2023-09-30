Şenol Güneş: Konyaspor ile çıkış süreci başlayacak

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Süper Lig’de 6 haftalık periyotta 8 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş önceki gün başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Güneş, hafta sonu oynayacakları maçının önemine vurgu yaparken takımın Konyaspor karşılaşması ile birlikte çıkışa geçeceğini aktardı. Yaşanan olumsuzluklardan dersler çıkardıklarını ifade eden deneyimli teknik adam şu sözlerle garanti verdi:

HEDEFE KİLİTLENDİK

“Moral ve motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkarmak için çalıştık. Adana Demirspor karşısında aldığımız mağlubiyeti unutturmak için Konya karşısında tüm gücümüzü sergileyeceğiz. Taraftarların da desteği ile bundan sonraki maçlarımızı kazanacağız. Çünkü tüm takım hedefe kitlendi.”

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