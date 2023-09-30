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Şenol Güneş: Konyaspor ile çıkış süreci başlayacak

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneş: Konyaspor ile çıkış süreci başlayacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başkan Ahmet Nur Çebi'ye garanti verdi.

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Süper Lig’de 6 haftalık periyotta 8 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş önceki gün başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Güneş, hafta sonu oynayacakları maçının önemine vurgu yaparken takımın Konyaspor karşılaşması ile birlikte çıkışa geçeceğini aktardı. Yaşanan olumsuzluklardan dersler çıkardıklarını ifade eden deneyimli teknik adam şu sözlerle garanti verdi:

HEDEFE KİLİTLENDİK

“Moral ve motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkarmak için çalıştık. Adana Demirspor karşısında aldığımız mağlubiyeti unutturmak için Konya karşısında tüm gücümüzü sergileyeceğiz. Taraftarların da desteği ile bundan sonraki maçlarımızı kazanacağız. Çünkü tüm takım hedefe kitlendi.”

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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