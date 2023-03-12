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Şenol Güneş: 'Kazanmaya yeten bir oyun oldu'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Başakşehir
Şenol Güneş: Kazanmaya yeten bir oyun oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 21:48

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Eksiden bakarsanız eksiyi, artıdan bakarsanız artıyı görürsünüz. Nereden baktığınıza bağlı.

BEŞİKTAŞ'A TERS GELİYOR

Düşündüğümüz gibi üst seviyede bir oyun yoktu ama kazanmaya yeten bir oyun oldu. Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık, iyi bir rakipti. Bu dönemde oynamak belki de bir avantajdı. Oyuncularımız kazanma isteklerini yansıttı, teşekkür ediyorum

ABOUBAKAR YORUMU

Aboubakar, fiziksel olarak geride başladı ama geldiği günden beri eksiğini bilerek çok çalıştı. Şu anda daha iyi ama ben daha da iyi olmasını bekliyorum ki inşallah öyle olacak.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Başakşehir

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