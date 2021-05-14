Şenol Güneş kadroyu açıkladı! Türkiye'yi EURO 2020'de neler bekliyor?

A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı. Okay Karacan, Uğur Yapıcı ile birlikte Şenol Güneş'in tercihlerini canlı yayında değerlendirdi.

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Okay Karacan'ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle;

2008'DE HALİL ÇIKTI, HAMİT ŞOK OLDU



Fatih Terim 1996'da 2. ligden Vedat İnceefe'yi çağırdı. 2000'de hazırda bir Galatasaray sistemi varken Mustafa Denizli bu sistemi değiştirdi ve başarılı olamadık. 2002'de Tayfun çıkarıldı, 2008'de Halil çıktı, Hamit şok oldu İtiraz etmiyorum ama bu sezon en çok gol atan Türk oyuncu olan Adem Büyük bu 30 kişilik kadroda olabilirdi. 26'ya inerken yine alınmayabilirdi ama ona bu ödül verilmeliydi. Buna üzüldüm

DORUKHAN HOCANIN SEVDİĞİ BİR OYUNCU, TEK 9 NUMARA BURAK

Ben ne yaparsam yapayım kadroya giremiyorum denebilecek bir kadro var. Mahmut Tekdemir değişmiyor mesela. Dorukhan Toköz bu sezon hiçbir şey oynamadı ama hocanın sevdiği ve oynattığı bir oyuncu. Tek 9 numaramız Burak Yılmaz var ve onunla turnuvaya gidiyoruz. Burak'ın arkasında 9 numara olarak Adem Büyük'ü götürebilirdik bence.



NEDEN SERDAR DURSUN YOK?

Berat olmalıydı, Mahmut alınıyorsa Necip de onore edilmek için alınabilirdi. Hakan Arslan da olmalıydı Allah muhafaza Burak sakatlanırsa neden Serdar Dursun yok? Enis Destan'ı almasını isterdim. Letonya maçının kadrosundaydı Enes Ünal Getafe'de oynadığı için sıradan görülüyor. Enes bu sezon bizim ligde oynasaydı baş tacıydı.



ADEM BÜYÜK LİGİN SEFİRİ

Fenerbahçe'de oynasaydı atardı, Beşiktaş'ta Aboubakar'ın arkasında oynasaydı atardı Halil Dervişoğlu'nu Ümit Milli'den Milli Takım'a çağırıyorsan Adem Büyük'ü de çağırmalısınız. Adem Büyük ligin sefiri. Bundesliga 2'de coşan Serdar Dursun'u almalıydık. Böyle itirazlarım var ama saygı duyuyorum Şenol Hoca'nın kararlarına.

BURAK YILMAZ 'ZLATANLIYOR'

Çok da bir şey söyleyemiyorum bu takım çıkıp EURO 2020 şampiyonu da olabilir. Öyle de oyuncularımız var. Burak Yılmaz Fransa Ligi'ni 'Zlatanlıyor'.