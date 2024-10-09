Şenol Güneş: 'Herkes bu kulübün büyümesi için görev yaptı'

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Güneş, burada yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana Trabzonspor'da nice başkanlar, teknik direktörler ve oyuncular geçtiğini belirterek, "Herkes bu kulübün büyümesi için görev yaptı. Emekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kendisinin de teknik direktör ve oyuncu olarak bordo-mavili kulübe hizmet ettiğini anlatan Güneş, "Birçoğunuzla birlikte çalıştım. Çalışmadığım ama kulübe katkıları olan nice arkadaşlarımız var. Bugün sizler buradasınız. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulüpler fiziki bir kuruluştur ama onları yaşatan insanlardır. Değeri de onlardan gelir. Kulüp içerisinde sizlerin, bizlerin ve nicelerinin katkısı var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara ise uzun ömür diliyorum." diye konuştu.

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Asbaşkan Zeyyat Kafkas da "Öncelikle burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bizler bugün bu saygı gören görevi yapıyorsak, bu koltuklar bu kadar değerliyse, bu efsaneyi yaratan ve devam ettiren sizler sayesindedir. Bu bilinçle bu nöbeti devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.