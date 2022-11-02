Şenol Güneş, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk'a karşı üstün

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Beşiktaş ve G.Saray’da gözler hafta sonu oynanacak derbiye çevrilirken istatistikler siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Güneş’ten yana...
Nitekim Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bu maçlarda Şenol Güneş’in takımları 20 gol atarken, Buruk’un takımları ise sadece 4 gol kaydedebildi. Bununla beraber Güneş kariyerinde G.Saray’a üstünlük sağlayabilmiş değil.
Deneyimli çalıştırıcı G.Saray’a karşı 43 maça çıkarken, 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.
Okan Buruk da kariyerinde Beşiktaş’a karşı 12 kez teknik direktör olarak sahada yer alırken 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. Buruk’un Kartal’a karşı tek galibiyeti Başakşehir’deyken gerçekleşti.