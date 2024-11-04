Şenol Güneş: Futbolun adaletini maçta göremedik

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Şenol Güneş, Süper Lig’deki teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım olan Fenerbahçe karşısında 21. yenilgisini dün aldı. Kariyerinde en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı (%15; 4+ maç) rakibi de Fenerbahçe olan deneyimli teknik adam dünkü yenilgi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kazanmak için çıktık. İyi başladık. Rakibi çıkartmadık. Birkaç pozisyonda hatalar yaptık, zaten golü de öyle buldular. Çıkışta basit top kaybı yaptık. Kademede fazla sayıdaydık ama doğru pozisyon alamadık. 2 tane penaltıdan attık ama normal oyunda atmamız gerekenleri penaltıdan attık.”

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HEPiMiZ ÇOK ÜZÜLDÜK

Güneş oyuncuların faul diye bıraktığı anda F.Bahçe’nin bunu kullandığını da belirtirken “Sonra yediğimiz golde futbolun adaletini göremedik, emeğimizin karşılığını alamadık. Şans da olmayınca... Şans bizden yana olsa kazanırdık. Bütün oyuncularımız aklı, sabrı, cesareti, yüreği ortaya koydular. Hepimiz üzüldük, taraftar da üzüldü. Dün dünde kaldık, yarını düşünürken maç kazanmak zorundayız” dedi.