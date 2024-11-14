Şenol Güneş: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş o paraları nasıl buluyor?

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ara transferde takıma takviyeler yapabileceklerini ancak hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yaptığı harcamaları yapamayacaklarını söyledi. Son yıllarda bu üç kulübün yaptığı harcamaların hayret verici boyutlara ulaştığının altını çizen deneyimli teknik adam “Son yıllarda yapılanı akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkanı ve yönetimi takdir ediyorum, Trabzonspor’da alınan şampiyonluğu da kutluyorum “dedi.

BİR OYUNCU 30-40 MİLYON EURO

Güneş şöyle devam etti: “Rakiplerin büyük transferleri camiayı etkiliyor. Sen o transferi yapamazsın. Nasıl para buluyorlar, bu borçlar ne olacak bilmiyorum. Bir oyuncuya 30 milyon verenler var. Ben diyemem. Yönetimim ‘10 milyonluk oyuncuyu alamam’ derse saygı duyarım. Bu paralar kolay değil. Bir oyuncu 30-40 milyon Euro maliyetse Trabzonspor batar yani. Dört takım şampiyonluğa oynuyor, üçü batar. Birinci olan da batar ama 1 yıl sonra batar. Şampiyonluk olmalıdır, sürdürülebilir olmalıdır.”

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DRAGUŞ SOSYAL MEDYADAN ETKİLENİYOR

Şenol Güneş kadro dışı kararları için de “Heykel taştan yapılır ama taşın fazlalıkları da atılır. Biz dışarıda kalan arkadaşlarımızın durumuna üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz. Ama ben en çok Trabzonspor’a üzülürüm. Mum, ışık vermek için kendini yakar. İnsan da hizmet etmek için bazen kendini yakmalıdır” dedi. Güneş, sosyal medyadan çok etkilenen Rumen oyuncu Draguş’un ayrılmak istediğini belirterek “Oyuncu gitmek istiyorsa, bir kulüp almak istiyorsa getirir parasını, alır” ifadelerini kullandı.