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Şenol Güneş, Eren Elmalı transferi için noktayı koydu! 'Galatasaray vadeyi uzattı'

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#Şenol Güneş#Eren Elmalı#Süper Lig
Şenol Güneş, Eren Elmalı transferi için noktayı koydu Galatasaray vadeyi uzattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 23:23

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor ile Eyüpspor Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının kapanış mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan müsabaka bordo - mavililerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, tek gol 59. dakikada Lundstrom'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından ise Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalar sarf etti.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"ALGI YAPILDI"

"Depremle ilgili sanki ben istiyorum gibi bir algı yapıldı. Böyle saçma konuşanlar toplumda yer ediniyorsa, hiç konuşmamak lazım. İnsanlar taraflı olmak istiyorlar. Bugün futbol aşağı gittikçe yeni nesillerin maddi ve manevi kazancı olmayacak."

"G.SARAY VADEYİ UZATTI"

"Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur."

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#Şenol Güneş#Eren Elmalı#Süper Lig

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