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Şenol Güneş, Bulancak'ın fahri hemşehrisi oldu

#Şenol Güneş#Bulancak#Fahri Hemşehrilik
Şenol Güneş, Bulancakın fahri hemşehrisi oldu

Teknik direktör Şenol Güneş’e ziyarette bulunduğu Giresun’un Bulancak ilçesinde ‘Fahri Hemşehrilik’ plaketi verildi.

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A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, geldiği Giresun’da Bulancak ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Bulancak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ersin Erkut’un da yer aldığı ziyarette Şenol Güneş’e Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından ‘Fahri Hemşehrilik’ plaketi verildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyetini ifade eden Yakar, “Sayın Güneş’i ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine ilçemizi ve bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Güneş’i Karadenizli ve Trabzonlu olması hasebiyle zaten hemşehrimiz kabul ediyorduk. Bu ziyareti vesilesiyle kendisine ‘Fahri Hemşehrilik Plaketi’ takdim ederek hemşehriliğimizi tescillemiş olduk. Sayın Güneş’te artık Bulancaklıdır. Hayırlı olsun” dedi.

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#Şenol Güneş#Bulancak#Fahri Hemşehrilik

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