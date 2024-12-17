Şenol Güneş: Böyle savaşırsak her takımı yeneriz

Haberin Devamı

Güneş, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtirken, şöyle konuştu: “İlk 10 dakika sahamızda kaldık, golü yedik. Sonra kontrolü aldık, iyi oynadık. Maçın tamamında tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Pozisyonlar da bulduk. 4-3 içeri girmemiz gerekirken, 4-3 geriye düştük. Maçın tamamında futbolcularımın oyunundan memnunum. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar. Kadro o anlamda iyiye gidiyor.

SON ANDA TALiHSiZ BiR GOL YEDiK

Duran topta, son dakikada talihsiz şekilde gol yedik. Kazanıp içeri girmek üzereyken mağlup olduk. Oyunculara da söyledim, böyle savaşınca yenemeyeceğiniz takım yok. Fenerbahçe ve Galatasaray’a son dakika golleriyle yenildik. Yanlışlar, eksiklerimiz var ama kaybettirmeyi gerektiren pozisyonlar değil. Üzgünüz. Nwakaeme gayet iyiydi. Ozan ile Batista iyiydi. Sonuna kadar boğuşan oyuncuyu kenara almanın anlamı yok.

Haberin Devamı

BU KADAR EMEĞE SONUÇ ALMALIYIZ

Oyun olarak eleştirilecek taraf yok. Hata olarak basit hatalar var, geç kalmalar var, pozisyon hataları var. Bu kadar emeğe sonuç almamız gerekiyor. Deplasmanda 3 tane attın, pozisyonlara girdin. Herkes savunmadayken gol yedik. Eleştirilir tarafı olur ama değişiklik yapınca geç de diyebilirsiniz. Umut ile Eren’i almak durumunda kaldık. Umut girdi ama katkısı olacak pozisyon olmadı. Duran toptan gol yedik zaten.”