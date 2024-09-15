Şenol Güneş: Böyle bir maçı daha görmek istemiyoruz | Hakemler kuralları bilmiyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bütün oyuncularının yürekten mücadele ettiğini belirten Şenol Güneş, "Bugün oyunu nasıl değerlendireceğim, oyuna başlarken bir planımız vardı, böylesine bir maçı düşünmedik. Kazanmak için sahaya çıkan takım, hiçbir parametrede öne çıkamadı. Buna rağmen bir puan iyi denilebilir. Bütün oyuncular yürekten oynadı. Rakip da güçlü, formda. Savunmada kalıp, hızlı çıksaydık pozisyon bulabilirdik ama onu yapamadık." dedi.

"TEK TARAFLI İZLENEN BİR MAÇ, GÜZEL BİR MAÇ OLMAZ"

10 kişi kalmalarına rağmen daha iyi bir oyun beklediğini kaydeden Güneş, "Bu oyun bunu gerektirdi. Kaybedebilirdik. İki takım da ikişer puan kaybetti. 3 maçta 3 puan aldık. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Hala zor dönemden geçiyoruz. Bu oyuncular, takımı daha yukarıya getirecek. 12. adam dediğimiz taraftar, müthiş devreye girdi. Böyle bir maçı daha görmek istemiyoruz. Tek taraflı izlenen bir maç, güzel bir maç olmaz. Futbolun gidip - gelerek olması, karşılıklı olması gerekiyor. Onları sağlayamadık. Oyunumuzu tam göremedik. Başlangıçta iyiydik, baskı yapmaya çalıştık. Beklenmeyen bir pozisyon oldu. Kırmızı kart gördük. Golün gelmesi iyi oldu. Ama hiç çıkamayacağımızı düşünmedik. Onu çalışmamız lazım. Yeni geldik. Çok gelen insanlarımız var, onları mahcup etmeye hakkımız yok." diye konuştu.

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"CİHAN İNŞALLAH DÜZELİR, DAHA İYİ OLUR"

Cihan Çanak'ın sakatlığı ve 6. oyuncu değiştirme hakkını kullanmalarıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Cihan'ın sakatlığını doktor takip ediyor. Çok olumsuz olmayabilir. Takip etmek gerekiyor. Bir hakkımız daha doldu. Hakemler de bilmiyor kuralları. Oyunu yönetmek, açıklanan kararları iyi bilmek lazım. Oyuncuyu sahaya çıkardık. Böyle durumlarda oyuncu değişikliği hakkı doğuyor. Bunu da sormuştuk, yeni oldu. Cihan inşallah düzelir, daha iyi olur." ifadelerini kullandı.