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Şenol Güneş: 'Beşiktaş'ın umudu da gücü de var'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Transfer
Şenol Güneş: Beşiktaşın umudu da gücü de var
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-3 kazandıkları Giresunspor maçı sonrası kampı ve takımın son durumunu değerlendirdi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası arasında Antalya’da yapılan kamp çalışmalarının iyi geçtiğini söyledi. Dün 5-3 kazanılan Giresun maçı sonrası kampı ve takımın son durumunu değerlendiren Güneş şu açıklamaları yaptı: “Fiziksel bir altyapı oluşturmaya çalıştık. Oyun disiplini ve taktiksel olarak anlatmaya çalıştık. Başlangıca göre daha iyiyiz ama hala işin başındayız. Biraz daha dikkatli olup çok daha fazla istersek daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

2. yarılarda kopmalar oluyor

“Oyuncuların katılımı iyiydi. Beşiktaş’ın yapısına uygun oyun arayışımız ve denemelerimiz oldu. Hem oyuncuların mevkilerinde hem de sistemin içinde değişiklikler yapmaya çalıştık. Oyuncuların cevapları vardı. Hazırlık maçlarının sonuç olarak bir anlamı yok ama oyun olarak bir anlamı var. Bugün ve geçen maçın ilk yarılarında kendi oyunumuzu oynayarak gol atmaya çalıştık. Oyununun ikinci yarılarında kopmalar oluyor. Bunun alışkanlıklardan kaynaklandığını düşünüyorum.

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Eksikler resmi maçlarda giderilecek

Başka bir sistem olabilir. Takımın oyun kurması, baskısı ve duran toplarda iyi gidiyoruz ama daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Eksiği olanlar var. İdmana katılmayanlar ve sakatlıkları oldukları için. Bunları da resmi maçlarda düzelteceğiz. Bu zamana kadar olanlar bir çalışmaydı. Maçları kazanmaya çalışan ve oyununu coşkuyla rakibine kabul ettiren, bütünleşen bir takım olmak istiyoruz. Hatalarımızı düzelterek gitmek istiyoruz. Gücümüz de umudumuz da var."

SAISS'İN KENDİNE DE BİZE DE ZARARI OLDU

“Saiss'in durumuna bakacağız. 1. derecede yırtıktı, üstüne giderse üstüne çıkar. Sakatken oyuncular bazen bu tercihleri yapabiliyor. Oyuncunun randımanı düşer, sakatlığı büyür. Takıma katkısı olmadı, hem bize, hem kendine, herkese zararı oldu. Bakacağız.”

GHEZZAL ŞUBAT BAŞI VEYA SONU DÖNECEK

“Tayyip Talha, Giresunspor maçında şanssız bir çarpışma geçirdi. Kaşındaki yarılma dışında bir şey yoktur umarım. Josef de Souza artık idmanlara katılıyor ama eksikleri var. Ghezzal, şubat başında veya sonunda dönecek. Tam bilemiyoruz. İyi gidiyor. Omzu sakat olan Oğuzhan var.”

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Transfer

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