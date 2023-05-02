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Şenol Güneş, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi: Çok istekli ve arzuluyuz

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneş, Beşiktaşın şampiyonluk şansını değerlendirdi: Çok istekli ve arzuluyuz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi sonrası Beşiktaş’ın şampiyonluk şansını bu sözlerle değerlendirdi.

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Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkışını Galatasaray derbisini kazanarak devam ettirirken takım şampiyonluk için tamamen kenetlenmiş durumda. Güneş yönetiminde çıktığı 19 maçta 43 puan alan siyah beyazlılar son 10 maçta yoluna namağlup şekilde ilerliyor. 8 galibiyet, 2 beraberlik aldığı bu seriyi hükmen galip sayılacak Gaziantep maçı dışında kalan 4 karşılaşmada da devam ettirmek isteyen Beşiktaş’ta takımın şampiyonluğa olan inancı da daha arttı.

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Güneş de sezonun geri kalan bölümü için çok motive olduklarını belirtirken “Çok istekli ve arzuluyuz. Sezon bitimine kadar Gaziantep dışındaki oynayacağımız 4 maçta 12 puan hedefliyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Taraftarlarımız kenetlendiler inanılmaz destek veriyor. Bu da bizi motivasyon olarak güçlü kılıyor” değerlendirmesini yaptı.

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BEŞiKTAŞ G.SARAY’A iSTATiSTiKTE FARK ATTI

G.Saray’ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu rekabet tarihinde iç sahadaki en uzun galibiyet serisini yaşarken siyah beyazlılar derbide birçok istatistikte öne çıktı.

· Maçtaki 144 ikili mücadelenin 84’ünü Beşiktaş kazandı (yüzde 58). Galatasaraylılar 60 ikili mücadele kazanabildi (yüzde 42).

· Beşiktaş 15 şutun 7’sinde isabet bulurken, Galatasaray 7 denemesinde 1 kez hedefi tutturabildi.

· Kartal 21 ortasının 8’inde (%38) adresi tuttururken, Aslan’ın oranı 18’de 1’di.

· Derbide en fazla ikili mücadele kazanan (23), top kapan (8) oyuncu Beşiktaşlı Gedson Fernandes oldu.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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